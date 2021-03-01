Türkiye MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye

MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

MEB tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak." ifadelerine yer verildi.

01 Mart 2021, Pazartesi 22:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MEB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır. 

Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.   

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; 

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, 

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün, 

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır. 

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime; 

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, 

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,  

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.  

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. 

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

İlgili Haberler
Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar esniyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarYasaklar kalkıyor mu? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları ile ilgili flaş karar!


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Üst seviyede güvenlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fezleke...
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 1 Mart 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları