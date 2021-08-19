Eylül 2021 itibarıyla tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitim başlıyor. 1-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA TV ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

Okul öncesi ve birinci sınıf öğretmenlerimiz için 31 Ağustos 2021'de çevrim içi Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) 8 ve 12. sınıflar için düzenlenecek. 1-3 Eylül tarihleri arasında tüm öğretmenlerimize Kovid-19 salgını ve okulların yeniden açılması sürecine dair seminerler verilecek.

Okula maske takılarak gelinecek. Bakanlığımız bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek. Kantin, yemekhane ve pansiyonlar açık olacak. Eğitim çalışanları için aşı zorunluluğu aranmayacak ancak aşı olmayanlarda haftada iki kez PCR testi istenecek. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılama oranı %80,34'tür bu oran Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 fazla. iki doz aşılanma oranı %69,73. Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %15 fazla.







