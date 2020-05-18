MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim sürecinin 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 20:35 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan, corona virüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.
AA