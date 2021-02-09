Türkiye MEB'den uzaktan eğitim açıklaması: Sadece 3 ayı kapsıyor

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması: Sadece 3 ayı kapsıyor

Türkiye

MEB'den uzaktan eğitim açıklaması: Sadece 3 ayı kapsıyor

Milli Eğitim Bakanlığı 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla medyaya yansıyan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada bu çalışmanın uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayını kapsadığı belirtildi.

09 Şubat 2021, Salı 17:00 Son Güncelleme:
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MEB’den yapılan yazılı açıklamada, "Medyaya, 'Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu' başlığıyla yansıyan çalışma, uzaktan eğitimin sadece ilk 3 ayına ait olup, Haziran 2020’ye kadarki süreci kapsamaktadır. Uzaktan eğitim istatistiklerimize ilişkin güncel veriler, 'Sayılarla Uzaktan Eğitim' başlığıyla kurumsal sosyal medya hesaplarımızdan düzenli olarak paylaşılmaktadır. Uzaktan eğitim süreçlerimize ilişkin daha kapsamlı güncel saha araştırmalarımızı kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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