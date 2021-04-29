Türkiye MEB'den uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması! 'Tam kapanmada açık'

MEB'den uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması! 'Tam kapanmada açık'

Türkiye

MEB'den uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması! 'Tam kapanmada açık'

MEB'den tam kapanma sürecinde ara verilen yüz yüze eğitimin ardından son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'Tam kapanmada ekranlarımız açık' diyerek uzaktan eğitimle ilgili açıklamalar yaptı.

29 Nisan 2021, Perşembe 10:50 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Ziya Selçuk, ara verilen yüz yüze eğitim sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 'Tam kapanmada ekranlarımız açık' diyen Bakan Selçuk uzaktan eğitime ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız." dedi.

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