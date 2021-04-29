Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Ziya Selçuk, ara verilen yüz yüze eğitim sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 'Tam kapanmada ekranlarımız açık' diyen Bakan Selçuk uzaktan eğitime ilişkin de bilgiler verdi.

Bakan Selçuk açıklamasında, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz “Öğretmenim!” dediği anda öğretmenlerimiz “Buradayım.” diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız." dedi.







