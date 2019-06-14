MEB'den yaz tatili etkinlik listesi
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı da velilere çocuklarıyla beraber yaz tatilini dolu dolu geçirmelerine yardımcı olabilecek sosyal, kültürel, sportif ve çevreci faaliyetleri içeren tavsiye listesi hazırladı
Tatil boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğin yer aldığı liste; okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine bugün karneyle dağıtılacak.
Etkinlik listesinde; bir çiçek dikin ve büyütün, doğa yürüyüşü yapın, kuşlara ve sokak hayvanlarına yem verin, salıncak kurun, uçurtma uçurun, kitap okuyun, düğme ve sökük dikmeyi öğretin şeklinde yaratıcı ve duyarlı kişilik gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler yer alıyor.