Tatil boyunca yapılabilecek 73 farklı etkinliğin yer aldığı liste; okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine bugün karneyle dağıtılacak.

Etkinlik listesinde; bir çiçek dikin ve büyütün, doğa yürüyüşü yapın, kuşlara ve sokak hayvanlarına yem verin, salıncak kurun, uçurtma uçurun, kitap okuyun, düğme ve sökük dikmeyi öğretin şeklinde yaratıcı ve duyarlı kişilik gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler yer alıyor.