Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların sosyal medya kullanımı hakkında velilere uyarıda bulunarak, "Ne olur çocuklarımızı dijital ortamlarda yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Çocuklarınızın sosyal medya hesaplarının, cep telefonu ve tabletlerinin şifrelerini bilin" dedi.

Bakan Selçuk, '7 Mayıs Dünya Şifre Günü' nedeniyle Telegram kanalından yazılı açıklama yaptı. Selçuk, Dünya Şifre Günü farkındalığına bazı önemli hatırlatmalarla katılmak istediğini belirterek, "Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla baş başa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım" dedi.







