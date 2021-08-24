Türkiye MEB'den yüz yüze eğitim hazırlığı! İstanbul'da önemli toplantı

MEB'den yüz yüze eğitim hazırlığı! İstanbul'da önemli toplantı

Türkiye

MEB'den yüz yüze eğitim hazırlığı! İstanbul'da önemli toplantı

Türkiye’de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu İstanbul’un eğitim öğretim yılı hazırlıkları da Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in başkanlığında Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Ahmet Emre Bilgili ve Sadri Şensoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ilçe kaymakamları, birim amirleri ve İstanbul İl Millî Eğitimi Müdürü Levent Yazıcı’nın katıldığı toplantıda ele alındı.

24 Ağustos 2021, Salı 17:42 Son Güncelleme:
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Video konferans yönetimiyle yapılan İstanbul İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; okulların personel, kaynak ve malzeme gibi eksikliklerinin giderildiğini, kentteki tüm okulların yeni eğitim yılına hazırlandığını belirtti. Bakan Özer, "Tüm çalışma arkadaşlarımız sahada hazırlıkların yürütülmesi sürecinin içerisinde yer alıyor. 6 Eylül’de öğrencilerimizi okullarımızda karşılamaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Nüfus yoğunluğu nedeniyle hijyen tedbirleri noktasında İstanbul’un özel bir konumu olduğunu belirten Özer, “Diğer illerimizde olduğu gibi İstanbul’da da Sağlık Bakanlığımız ile birlikte belirlediğimiz Kovid-19 salgınında okullarda alınması gereken önlemler büyük bir hassasiyetle uygulanacak. Valiliğimizin koordinasyonunda il yöneticilerimiz, okul yönetimlerimiz, öğretmenlerimiz, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz ve tüm personelimizle yüz yüze eğitimin bir kez daha aksamaması için tedbirlerimize sıkı sıkıya sarılacağız. Maske ve hijyen koşullarının sağlanması ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm finansal kaynaklar okullara gönderildi. ” dedi.


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