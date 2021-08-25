Türkiye MEB'den yüz yüze eğitim öncesi duyuru: Oran yüzde 83!

MEB'den yüz yüze eğitim öncesi duyuru: Oran yüzde 83!

Türkiye

MEB'den yüz yüze eğitim öncesi duyuru: Oran yüzde 83!

Son dakika haberi...MEB'in verdiği bilgiye göre öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. İki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

6 Eylül'de açılacak okullarda salgın tedbirleri kapsamında çalışmalar da hızlandırılırken, öğretmenlerin aşı olma oranı da her geçen gün artıyor. Öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulları tüm kademe ve sınıf seviyelerinde açmak için çalışmalarını sürdürüyor. MEB ile Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' 81 İl Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilirken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında dün İstanbul'da yeni öğretim yılının başlangıcı için alınacak önlemler ve hazırlıklara ilişkin de toplantı gerçekleştirildi.

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER PCR TESTİ VERECEK

MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öğretmenlerin en az bir doz aşı olma oranı, 24 Ağustos itibarıyla yüzde 83,3'e yükseldi. Öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2 oldu. 6 Ağustos tarihinden itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13'lük artış yaşandı. Öte yandan, iki doz aşısını olmayan öğretmenlerin haftada 2 gün PCR testi vermeleri gerekecek. 

İlgili Haberler
Aşısızlar restoran ve kafelere giremeyecek! Yunanistan'da karar



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
'O para' dünya sağlık ve eğitimine yeterdi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Zafer haftası
Rauf Tamer
Hakan Çelik
YPG’yi çözmeden ABD ile bir yere varamayız
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eda Nur Kaplan'ın ölümünde kafa karıştıran iddia! 'Bu adam kızımı öldürmüş olabilir'