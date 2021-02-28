Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yüz yüze sınavlara ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, sınavların 8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verileceğini açıkladı.

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM PAYLAŞIMI: ASILSIZDIR!

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yapıldı. 'Asılsızdır' başlığıyla yapılan açıklamada, sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli sahte olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ASILSIZDIR!

Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır.

Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

BAKAN SELÇUK'TAN YENİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin 1 gün ertelenmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, 'Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

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