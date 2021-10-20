Türkiye MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi

Türkiye

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belirlendi

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri belli oldu. Okulların 2022 yılı pansiyon ücretlerinde artış olacak. İşte yeni yılda ilköğretim, özel eğitim okulları, ortaöğretim kurumları ve mesleki eğitim kurumlarında pansiyon ücretleri...

20 Ekim 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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MEB son dakika haberi...Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69,4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12,9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12,8 artış olacak.

PANSİYON ÜCRETLERİ 2021'DE ARTACAK

AA muhabirinin 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12,9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.

OKUL TÜRLERİNDE AYRI BİR KALEM OLARAK BELİRTİLDİ

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12,8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022'de yüzde 69,4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.

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