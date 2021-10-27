Türkiye MEB'e başvurular başladı! Sözleşmeli fizyoterapist ve destek personeli için...

MEB'e başvurular başladı! Sözleşmeli fizyoterapist ve destek personeli için...

Türkiye

MEB'e başvurular başladı! Sözleşmeli fizyoterapist ve destek personeli için...

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personel alımı yapacak. MEB'de istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.

27 Ekim 2021, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 6 bin 132 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 5 Kasım'a kadar sürecek başvurular, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.


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