MEB'e başvurular başladı! Sözleşmeli fizyoterapist ve destek personeli için...
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) personel alımı yapacak. MEB'de istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.
27 Ekim 2021, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) istihdam edilecek 260 sözleşmeli fizyoterapist ve 5 bin 872 destek personeli için başvurular başladı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı'nın sosyal medya hesabından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 6 bin 132 personel alımı için başvuruların başladığını duyurdu. 5 Kasım'a kadar sürecek başvurular, "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
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