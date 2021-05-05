Eğitim & Kariyer MEB’in eğlenceli eğitim içeriklerine "tek tık" ile ulaşım imkanı

MEB’in eğlenceli eğitim içeriklerine "tek tık" ile ulaşım imkanı

Eğitim & Kariyer

MEB’in eğlenceli eğitim içeriklerine 'tek tık' ile ulaşım imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kovid-19 salgını döneminde öğrenciler ve veliler için hazırlanan eğlenceli eğitim içeriklerini "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinde bir araya getirdi.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 18:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Telegram hesabından, öğrencilere ve velilere yönelik Bakanlığın yeni uygulamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Evde zaman zor geçiyor biliyorum? Çocukların okuyabileceği, sizin okuyabileceğiniz, çocuğa, çocukluğa, oyuna, eğitime dair çok seveceğiniz kitaplarımızın ve uygulamalarımızın bazılarını bir linkte topladık. Bazen bir cümle bambaşka kapılar açar. Lütfen göz atın. Hepsi sizin için." ifadelerine yer verdi. Salgın döneminde öğrenciler ve velileri için hazırlanan "Evde Eğitim Paketi" isimli eğlenceli eğitim içeriklerine "http://meb.ai/KjRFB1" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Az bilinen bir eğitim sistemi: Renzulli
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Karantinanıza renk katacak eğlenceli filmler
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pandeminin gölgesinde erken kayıt