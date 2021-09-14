Tüm kademelerde yüz yüze eğitim başladı. Ama salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle veli ve eğitim kurumları arasında yaşanan sorunlar hâlâ devam ediyor. Bazı özel okullar 2020-2021 öğretim dönemi için geri ödenmesi gereken yemek ücretini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kısıtlamalar doğrultusunda okulun açık olduğu gün sayısına göre belirledi. Okulun açık olduğu gün sayısı da her sınıf için farklılık gösteriyor. Örneğin 6, 7, 10 ve 11’inci sınıflar hiç okula gitmezken, ilkokul 1’inci sınıflar için 84 gün, 2’ler için de 60 gün okul açıktı.

YEMEK HİZMETİ ALINMADI

2020-2021 öğretim döneminde okulların açık olduğu süreçte, yüz yüze eğitim tamamen velilerin tercihine bırakıldı, zorunlu tutulmadı. Bazı veliler, koronavirüs endişesiyle çocuğunu okula göndermeyip, online eğitimi tercih etti. Bu velilerden okulun açık olduğu günler için yemek ücreti talep ediliyor. Veli de almadığı hizmetin ücretini ödemek istemiyor. Veliler yüz yüze eğitim alan öğrencilerin listesinin okul tarafından alındığını ve gelen öğrenci sayısına göre yemek hizmetinin verildiğini söylüyor.

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre özel okullar yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar ayrıca tespit ederler. Bu hizmetlerden de isteyen veli faydalanır ve özel okul kayıt sözleşmesinde verilen bu hizmetler imza altına alınır. Özel okullar ile veliler arasındaki uyuşmazlıklarda kayıt esnasında yapılan sözleşmeye göre hareket edilmeli.

NE YAPILMALI?

Veli tarafından talep edilen ek hizmetlerin salgın ve benzeri sebeplerle verilememesi durumunda ücret iadelerinin nasıl olacağının yapılan sözleşmenin ‘özel hususlar’ bölümünde ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekiyor.

Veliler, yapılan sözleşmeye göre ödedikleri yemek ücretini, yüz yüze eğitim yapılamaması ya da isteğe bağlı olarak uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda okuldan iadesini talep edebilir.

Konuyla ilgili okulla uzlaşma sağlayamayan veliler, tüketici hakem heyeti ya da tüketici mahkemelerine başvuru yapabilir.