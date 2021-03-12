Okulların kapanış tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaların ardından herkes ‘2021-22 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak’ sorusunu sormaya başladı. İşte bu sorunun cevabı ile ilgili son detaylar…

Posta gazetesi yazarı Murat Çelik’in konu ile ilgili yazısı şu şekilde;

İlk ve orta dereceli okullarda karneler 2 Temmuz 2021 Cuma günü dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu haberi Pazartesi akşamı CNN Türk canlı yayınında verdi. Kanalın Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile birlikte katıldığımız, Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında... İçinde bulunduğumuz 2020-21 eğitim-öğretim yılı 18 Haziran 2021’de sona erecekti ama paydos zili iki hafta ertelendi. Bakan Selçuk okulların 18 Haziran değil, 2 Temmuz’da kapanacağını açıkladı. Okulların geç kapanacağını öğrenen öğrenci ve velilerden hemen şu soru geldi: “Peki bu durumda yaz tatili mi iki hafta kısalacak yoksa okulların açılışı mı iki hafta gecikecek?”

ÖNE ÇIKAN TARİH 6 EYLÜL

“2021-22 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlayacak” sorusunun cevabı yakında netleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yılın çalışma takvimini kısa süre içinde açıklayacak. Resmi açıklama öncesi bakanlık kaynaklarından edindiğim izlenim, okulların 6 Eylül 2021 Pazartesi günü açılma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde.

Geçen sene olduğu gibi Eylül’ün ilk günleri öğretmenler için Mesleki Gelişim Semineri… 6 Eylül’de de ilk ders zili. Başlıktaki sorunun cevabına gelince… Okullar geç açılmayacak, bu yaz tatili geçen yıla göre iki hafta kısa olacak. Bakanlıkta, “Pandemi, eğitimde büyük kayıplara yol açtı. Daha fazla kaybedecek zamanımız yok” görüşü hakim.