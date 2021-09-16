Türkiye Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den yanıt

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den yanıt

Türkiye

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den yanıt

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın en önemli istasyonu olan Mecidiyeköy istasyonu 5,5 ay önce arıza nedeniyle hizmete kapatıldı. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den yanıt geldi.

16 Eylül 2021, Perşembe 11:00 Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Çağlayan-Mecidiyeköy durakları 5,5 aydır kapalı. Peki bu duraklar neden kapalı, ne zaman açılacak? CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş, İBB'den aldığı son bilgileri aktardı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın en önemli istasyonu olan Mecidiyeköy istasyonu 5,5 ay önce arıza nedeniyle hizmete kapatıldı. Karar sonrası vatandaşlar bu hattan Mecidiyeköy'e ulaşamaz oldu. Seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde gerçekleştiriliyor.

"EN KISA SÜREDE AÇILACAK"

Aylardır kapalı olan metro hattıyla ilgili son bilgileri CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş aktardı. Aldığı bilgileri aktaran Bozkuş, İBB'nin çalışmaların sürdüğünü, en kısa sürede hizmete açılacağının belirtildiğini söyledi.


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