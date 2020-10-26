Türkiye Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim'de açılıyor

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim'de açılıyor

Türkiye

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim'de açılıyor

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattı, 28 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te hizmete açılacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ilk 2 gün ücretsiz olacak.

26 Ekim 2020, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. 

Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Mecidiyeköy Mahmutbey hattı, açıldığı ilk iki gün 28-29 Ekim’de ücretsiz hizmet verecek. 

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 Diğer hatlarla entegre

M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla; Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı’na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun açılmasıyla birlikte, İstanbul'daki metro hattı uzunluğu 172,25 kilometreye, toplu taşımadaki raylı sistem kullanım oranı ise yüzde 17,8'den yüzde 22,3'e yükselecek. 

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