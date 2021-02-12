Mecidiyeköy’de kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluştu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’de başlayacak ve pazartesi saat 05.00‘de sona erecek kısıtlama öncesi Mecidiyeköy D-100 karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı. Yoğunluğun Avrupa’dan Anadolu yakasına geçiş yönünde olduğu görüldü. Araç trafiğinin yanı sıra toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı. Mecidiyeköy Metrobüs durağında yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

DHA