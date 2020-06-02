Meclis Genel Kurulu, corona virüs COVID-19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından “yeni normal” ile toplandı.

TBMM Genel Kurulu, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 16 Nisan'da ara verdiği çalışmalarına 48 gün sonra yeniden başladı. Genel Kurul girişinde milletvekillerine eldiven ve maske dağıtıldı.

Corona virüs COVID-19 salgını sebebiyle verilen aranın ardından yeniden toplanan Meclis Genel Kurulu’nda bir grup milletvekili kırmızı maskeleri ile dikkat çekti. Vekillere kolonya dağıtıldığı Genel Kurul’da kürsü her konuşma öncesinde kavaslar tarafından dezenfekte edildi.

Kırmızı maskeli vekiller selfie çekti

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in dağıttığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı kırmızı maskelerin sağ köşesinde Kemal Atatürk imzası, sol köşesinde ise ay-yıldız yer aldı. Kırmızı maskeli vekiller genel kurul çalışmaları sırasında çektikleri selfie fotoğraflarını da sosyal medyada paylaştı.

Kanun teklifi ele alındı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor. Teklife göre, bekçiler kimlik sorabilecek, üst ve araç araması yapabilecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Meclis çalışmalarını yerinde takip etti. TBMM bürokratları ile birlikte eksikleri ve talepleri alan Şentop, Meclis kampüsünü gezerken milletvekilleri ile de sohbet etti.

Şentop, milletvekillerinin Genel Kurul'da sosyal mesafe kuralına uyacaklarını ve maske takacaklarını belirterek, alınan tedbirlerin devam edeceğini aktardı.



