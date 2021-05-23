Türkiye Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki

Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki

Türkiye

Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akçakoca Müftüsü'nün Rumeli muhacirleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

23 Mayıs 2021, Pazar 22:49 Son Güncelleme:
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Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.

ANKARA(DHA)

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