CHP’li Başkanvekili Levent Gök, Genel Kurul’un pazar günkü 34’üncü birleşimini saat 11.03’de başlattı. Gök oturumu ara verilmeksizin saat 19.16’ya kadar devam etti. İhtiyaç, dinlenme ve yemek molası vermeden 8 saat 13 dakika Başkanlık Divanı’nda oturan Gök, birinci oturum sona erdiğinde TBMM’deki rekoru da kırmış oldu. Genel Kurul’da teamül gereği milletvekilleri su içip yemek yiyemezken, kürsüdeki hatip ile Başkanlık Divanı’ndaki başkan ve katip üyeler gerektiğinde su içebiliyor.





AK Parti'den jest

CHP’li Gök, Genel Kurul’da rekor oturumunun sonuna yaklaştığında eski AK Partili Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’dan jest geldi. Eski rekorun 7 saatle kendisinde olduğunu anımsatan Aydın, “Nezaketle ve nezahetle bir yönetim sergilediniz. Burada bir hakkı teslim etmek istiyorum. Bugün görüyorum ki tüm zamanların rekorunu sizler kırdınız, kutluyorum. Kayıtlara geçsin diye söz almak istedim” dedi. Bunun üzerine Gök de Aydın’a teşekkür etti.





‘Kavuğu devraldım’





CHP’li Gök, Hürriyet’e, “TBMM İçtüzüğü’ne göre yerimizden kalkmamız oturumun bittiği anlamına geliyor. Ara sıra su içebiliyoruz ama yerimizden kalkamıyoruz. Zamanı ekonomik kullanmak adına kendimden fedakârlık yaptım. Rekor olduğunu da bilmiyordum, sonradan öğrendim. Bir iki defa az miktarda su içtim, molaya ihtiyaç duymadım. Amacım milletvekillerimizin verimli çalışmasına katkıda bulunmaktı. Sayın Aydın da nezaket gösterdi; bir anlamda ‘kavuğu’ bana devretti” dedi.





HÜRRİYET - Bülent SARIOĞLU