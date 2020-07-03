Meclis bu yıl tatile girmeyecek

1 Temmuz 2020 Çarşamba günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM'nin söz konusu kararına göre, Anayasanın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü’nün 5’incİ maddelerine göre, 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 30.06.2020 tarihli 105’inci Birleşiminde karar verildi.