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Türkiye Meclis doktorunun testi pozitif çıktı, 213 kişi takipte

Meclis doktorunun testi pozitif çıktı, 213 kişi takipte

Türkiye

Meclis doktorunun testi pozitif çıktı, 213 kişi takipte

TBMM'de bir doktorun corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından onunla temas eden 213 kişi yakın takibe alındı.

02 Mayıs 2020, Cumartesi 09:53 Son Güncelleme:
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TBMM sağlık birimindeki görevli doktorun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının Meclisi alarma geçirdiği ve 17 acil önlemin alınmasına neden olduğu ortaya çıktı. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, doktor tarafından 201 personel ile 12 milletvekilinin muayenesinin yapıldığını kaydederek, “İlgili hekime muayene olmuş tüm hasta ve personel bilgilendirilmiş ve evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanmıştır. Her gün aranılarak sözel klinik takibi yapılmıştır” dedi.

Geçen ay corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Meclis doktorunun ikinci testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine karantinaya alınarak tedavisine başlanan doktor, 7 Nisan’da da taburcu edilmişti. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bilgiç, doktor tarafından 201 personel ile 12 milletvekilinin muayenesinin yapıldığını söyledi. Bilgiç, “İlgili hekime muayene olmuş tüm hasta ve personel bilgilendirilmiş ve evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanmıştır. Bu kişilerde evde izolasyon süresince vakaya rastlanılmamıştır” bilgisini verdi.

Mecliste pozitif personel var

18 Nisan itibarıyla altı personelde de koronavirüs tespit edildiğini, tedavi ve izolasyon süreçlerinin yakından takip edildiğini ve 789 personele idari izin verildiğini belirten Bilgiç, alınan önlemleri şöyle sıraladı: Grip Polikliniği oluşturulmuş ve poliklinik odasındaki merkezi havalandırma emişleri kapatılmış, Hepa filtre cihazı temin edilmiş, numune alma kabini yapılmıştır. Hastanemizde görevli doktorumuzun COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle COVID-19 test için hızlı antikor testi temin edilmiş ve tüm personele iki kere tarama yapılmıştır. Şüpheli vaka kapsamında hastaneye yatışı gerçekleştirilen personelimizle temas kuran tüm personel ve hastalar aranarak karantina protokolü uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. Hastane içerisinde tüm alanlar dezenfekte edilmiş ve şüpheli vaka sonrası ilgili alanların dezenfektesi yapılmıştır. Acil servis girişi bina önüne triaj alanı planlanmıştır.

Hürriyet

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