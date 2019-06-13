Yeni Askerlik Sistemi kanun görüşmelerini anlık olarak takip etmek isteyenler bugünkü Meclis gündemini ve TBMM canlı yayını ile frekans bilgilerini merak ediyor. Peki, Meclis gündeminde bugün hangi konular var? İşte Meclis TV canlı yayın frekansları (TBMM TV canlı izle)

MECLİS GÜNDEMİNDE BUGÜN HANGİ KONULAR VAR?

TBMM Genel Kurulunda, bugün yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Genel Kurulu toplantıları Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 14:00-19:00 saatleri arasında TRT-3 kanalından ve internet üzerinden; bunun dışındaki gün ve saatlerde çalışma yapılması durumunda ise sadece internet üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

TBMM TV CANLI YAYIN FREKANS BİLGİLERİ







