Türkiye Meclis Hastanesi doktoru, corona virüs tedavisinden sonra taburcu edildi

Meclis Hastanesi doktoru, corona virüs tedavisinden sonra taburcu edildi

Türkiye

Meclis Hastanesi doktoru, corona virüs tedavisinden sonra taburcu edildi

Corona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktoru, tedavisinin ardından taburcu edildi.

07 Nisan 2020, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, corona virüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor. Ayrıca Şentop'un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.

Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.

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