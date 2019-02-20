Meclis, ’hayvan hakları’nı araştıracak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hayvan haklarının araştırılması amacıyla komisyon kuruldu

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:58
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Meclis, ’hayvan hakları’nı araştıracak

TBMM Genel Kurulu’nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULDU

Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilen önergeyle, hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

DHA

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