Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor?

24 Şubat Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni başkanı Mustafa Şentop oldu. Bu tarihten itibaren Meclis'e ara verildi. Vatandaşlar uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge, yeni askerlik sistemi gibi yasaların bir an evvel çıkmasını bekliyor. Bu nedenle de "Meclis ne zaman açılacak?" sorusu sıklıkla soruluyor.

TBMM NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 24 Şubat'tan bu yana kapalı... Meclis, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler dolayısıyla çalışmalarına, 2 Nisan Salı gününe kadar ara verdi.