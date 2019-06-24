TBMM yoğun gündem ile toplanıyor. Askerlik yasası, Diyanet İşleri ile Sağlık Bakanlığı’nda çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet süresinin düşürülmesi gibi konuların görüşüleceği Meclis ile ilgili internette sıklıkla Meclis ne zaman tatile giriyor? sorusu aratılıyor. İşte detaylar…

18 Haziran’da yapılan TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

Genel Kurulda, AK Parti'nin, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülmüştü. Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.