Ekonomi Meclis'e sunuldu! Yeni dönem başlıyor

Meclis'e sunuldu! Yeni dönem başlıyor

Ekonomi

Meclis'e sunuldu! Yeni dönem başlıyor

Son dakika gelen habere göre AK Parti, Vergi Usül Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Kanunu'nda yani toplam 4 kanunda çok önemli değişiklikler içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

16 Nisan 2021, Cuma 16:14 Son Güncelleme:
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Tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ve alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiliyor. İlk defa yapacak tesisler ve hali hazırda sürdürenlerle ilgili ilk defa yapacaklardan 10 milyon TL, işini sürdürenlerden ise 100 milyon TL'ye kadar geçmiş yıl cirosunun yüzde 1'ine kadar teminat alınacak.

Teminatını yatırmayan bu alandaki aktörlere 25 binden TL'den 1 milyon TL'ye kadar ceza öngörülmekte. Teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemesi gibi üçüncü aşamaya geçilecek.

Mali alanda otomasyon sistemlerine sahte fatura ticaretine yönelik tedbirler getiriliyor, otomasyon sistemi öncelikle otomasyonu kuracak olanların piyasa aktörlerinden ayrılması için EPDK tarafından lisans alma zorunluluğu getiriliyor. Lisansı olanlar otomasyon kurabilecek, otomasyonu kuran dağıtımcı şirketlerle birlikte sonuçlardan sorumlu olacak.

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