Meclis’e ‘yapay zekâlı’ sanal çit

Terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı iki kişinin banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanmasının ardından arttırılan güvenlik önlemleri özetle şöyle: Demir parmaklıklarla çevrili Meclis yerleşkesine kontrolsüz girişlerin engellenmesi amacıyla ikinci bir hat olarak yapay zekâya sahip, davranışsal çevre güvenlik analizi yapabilen “sanal çit” oluşturulacak. Bu sistemde, yerleşkeye bir geçiş olduğunda sistem hemen “izinsiz giriş var” uyarısı yapacak. Hemen bölgeye yönelecek kameralarla gelişmeler anında takip edilecek. Bu sistemle Meclis çevresindeki hareketler de kontrol altında tutularak, olası izinsiz geçiş girişimleri önceden saptanacak.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Meclis’e ziyaretçi girişlerinin yapıldığı kabul salonunun dışına da Mobil Elektronik Denetleme Sistemi yerleştirildi. Karanlıkta da kimlik saptamasına olanak sağlayan sistem, üzerindeki 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kamera sayesinde GBT sorgusu yapabiliyor. Olağandışı hareket algılama teknolojisine sahip sistemle çevredeki görüntüler araç içindeki bilgisayardan izlenebilecek ve bu da şüpheli hareketlerin kontrolüne olanak sağlayacak. Ziyaretçi girişlerinin yapıldığı Dikmen Kapısı’na kapalı devre güvenlik sistemiyle entegre çalışacak yapay zekaya sahip yüz tanıma sistemi de kuruluyor. Sistemle 4K Ultra HD çözünürlüğe sahip kamera sayesinde yüz taraması yapılabilecek. Meclis personelinin giriş kartlarını otomatik okuyabilen sistem, TBMM’ye girişlerde kimlik tespiti yaparak personeli “Hoş geldiniz” mesajıyla karşılayacak. Test aşamasındaki sistemle TBMM Ana Bina ve çevresine kurulan turnikelerin kullanımının daha ergonomik hale getirilmesi, giriş ve çıkışların kimlik tespiti açısından kontrol altında tutulması amaçlanıyor. (Hürriyet)