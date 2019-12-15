İşte siyasetin göbeğindeki sevimli dostlar...

Pamuk

Devletin zirvesinden başlayalım anlatmaya. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın ‘Pamuk’ adında bir Ankara kedisi var. Pamuk, Emine Erdoğan’a Ankara’da Coğrafi Ürünler toplantısında Pursaklar Belediyesi tarafından hediye edilmişti. Minik Ankara kedisini çok seven Emine Erdoğan, eşi Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul’daki evlerine götürmüştü.

Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bakanlığı döneminde kedilere olan sevgisiyle tanınırdı. Avcı’nın bakanlıkta baktığı ‘Pamuk’ adında da bir kedisi vardı. Pamuk, o dönemlerde protokolün en başıydı. Avcı, Pamuk’u bakanlık dönemi sona erince İstanbul’daki evine götürmüştü. Şimdi 7 yaşında olan Pamuk Avcı’nın evinde yaşıyor.

'Ailenin bir ferdi'

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, sokakta ailesini kaybeden ‘Abdüs’u evine almış: Polat, 'Eşimin dükkânında bir kedi, 6 yavru doğurdu. 5 yavru öldü, anneleri de bırakınca bir yavru sahipsiz kaldı. Çocuklar sık sık dükkâna gelip seviyorlardı. Çok tatlıydı, yalnız kalınca evimize alıp bakmaya karar verdik. Abdüs şimdi 7 yaşında, bizim için can yoldaşı, ailenin bir ferdi' dedi.

'Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da etmez'

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın ‘Muezza’ ve ‘Sonya’ adında iki kedisi var. Çam, “Muezza’nın 4 yavrusuna da baktığımız bir dönemde evde 8 kedi vardı. Kediler vefalı ve temiz hayvanlar. Bir süre sonra ailenin ferdi oluyor. Hayvanlara merhamet etmeyen insanlara da etmez” diyor.

'Onlar benim ev arkadaşım'

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ‘Timur’ ve ‘Ponçik’ adını verdiği iki kedisiyle yaşıyor. Kedilerden biri 4, diğeri 5 yıldır evde. Her iki kedi de kazazede. Kadıgil, iki kediyi de farklı zamanlarda araba çarpmış halde yolda bulup veterinere götürdükten sonra ev arkadaşlığına başlamış. Kadıgil kedilerle ev arkadaşlığını, “Onlar benim ev arkadaşım, can yoldaşım. Kedisiz nasıl yaşanır bilmiyorum. Çünkü 4 yaşından beri kedim var benim. Bir kedi ile aynı evde olmak dünyanın en güzel şeyi” diye anlatıyor.

'Mahalledeki bütün kedi köpeklere bakıyorum'

MHP Ankara Milletvekili, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, evinde 3 sokak kedisini misafir ediyor. İsimleri ‘Sarı’, ‘Duman’ ve ‘Bızdık’. Evinde baktığı 8 de sokak köpeği var. Haberal, 'Mahalledeki bütün kedi köpeklere bakıyorum. Mama ve su kaplarımızı günlük değiştiriyoruz. Herkes aç kalan kedileri bizim evin önüne getiriyor. Mahallede 50’nin üzerinde günlük bizi yoklayan kedi bulunuyor. Milliyetçiliğin temelinde sevgi var. Bir canlıyı sevmeyen, bir insanı sevebilir mi?' diye soruyor.

5 kediye bakıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. İstanbul Üsküdar’daki müstakil evinin bahçesinde ‘Paşa’, ‘Şeker’, ‘Minnoş’, ‘Şirin’ ve “Fare suratlım” diye sevdiği ‘Fare’ isimli beş kediye bakıyor. Bahçedeki depoyu kedilerine tahsis eden Akşener’in bahçeye açılan mutfak kapısı ise eve giriş-çıkışları için hep açık. Kaderine terk edilmiş şekilde sokakta bulduğu engelli kedisi Paşa’ya olan tutkusu yakın çevresince biliniyor. Akşener’in evinin sokağa açılan kapısında ise mama ve su kapları sahipsiz kediler için “açık büfe” gibi sürekli dolduruluyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan de evinde kedisiyle yaşayan siyasilerden. Türkkan’ın İstanbul’daki evinde ‘Koko’ adında Scottish Fold cinsinde üç yaşında bir kedisi var. Türkkan ailesi, 19 yaşındaki kızları Türküm Türkkan’ın arkadaşının olan yavrulardan birine evlerini açmışlar.

Koko’nun kendisini Ankara dönüşlerinde kapıda karşıladığını söyleyen Lütfü Türkkan, kızı Türküm Türkiye’ye geldiğinde ise tüm ev ahalisinin pabucunun dama atıldığını belirtiyor. Türkkan şimdilerde haftanın büyük bölümünü geçirdiği Ankara’daki evi için iki kedi sahiplenmek istediğini de anlatıyor.

Gazoz ve Cimcime

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel’in 3 kedisi var. Yel’in en büyük kedisi 8 yaşında Himalayan cinsi ve adı ‘Gazoz’. Ortanca kedisi 7 yaşındaki ‘Cimcime’ adlı Ankara kedisi. En küçük kedisi ise America Maine Coon cinsi ‘Kral’. Yel, “Çocuklarla birlikte kedileri çok seviyoruz, onlarla yaşamak çok güzel” diyor.

Kaynak: Hürriyet