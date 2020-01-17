Mecliste 5 parti hayvan hakları için uzlaştı

TBMM’de oy birliğiyle hazırlanan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu, dün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü. Siyasi parti temsilcileri, hazırlığı süren yasa teklifiyle ilgili ortak mesajlar dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, “Beş parti bu Meclis’te insan konusunda mutabık kalamıyoruz, ülke konusunda mutabık kalamıyoruz, ama hayvanlar konusunda mutabık kalmayı başardık. Biz bunu başardık. Buraya her çıktığımda dayanamıyorum; bağırıyorum, çağırıyorum, bu sefer teşekkür ederim. Hangi kutsal kitaba bakarsanız bakın hayvanların canının insana emanet olduğunu görürsünüz” dedi. Komisyon Başkanı Mustafa Yel de raporun mevzuat çalışmasına altyapı oluşturacağını vurguladı.

Komisyon Başkanı Mustafa Yel, “Kanunlarla, bizim yapabileceklerimiz dışında aslında bütün toplumumuzu uzlaştırabilmek, aynı zamanda birlikte nefes alıp verdiğimiz canlarımızı, yakın dostlarımız olan hayvanlarımızı da düşünerek bu dünyada hep beraber mutlu yaşamalıyız. İleride torunlarıma bırakabileceğim en iyi miraslardan birisinin bu komisyon çalışmaları olduğunu düşünüyorum. Hayvanların mal olarak görülmesi sebebiyle Kabahatler Kanununa göre yaptırımların bugüne kadar sonuç alıcı olmadığını gördük. Zaman zaman gerçekten ağladığımız ve gözyaşımızı içimize akıttığımız görüntülerin olmaması için bundan sonra elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunun kurumsal olması gerekiyor, sadece üzülmemiz yetmiyor. Türk Ceza Kanununa göre bu fiillere karşı ertelenmesi mümkün olmayan, paraya çevrilmesi mümkün olmayan en az 2 yıl 1 ay olarak cezalandırılmasının çok anlamlı ve elzem olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Milliyet (Ankara)