Siyaset Meclis'te 6 kişide daha corona virüs çıktı

Meclis'te 6 kişide daha corona virüs çıktı

Siyaset

Meclis'te 6 kişide daha corona virüs çıktı

TBMM'de 6 personelin daha corona virüs testi pozitif çıktı. Böylece Meclis'te corona virüs çıkan personel sayısı 17'ye yükseldi.

23 Haziran 2020, Salı 12:10 Son Güncelleme:
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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde corona virüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

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