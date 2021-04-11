Siyaset Meclis'te bu hafta neler konuşulacak? İşte Ankara'nın gündemi

Meclis'te bu hafta neler konuşulacak? İşte Ankara'nın gündemi

Siyaset

Meclis'te bu hafta neler konuşulacak? İşte Ankara'nın gündemi

TBMM'de 13 Nisan Salı günü ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi görüşülecek. Peki Ankara'nın gündeminde başka hangi başlıklar var? CNN TÜRK Ankara muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı.

11 Nisan 2021, Pazar 12:57 Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi için mesai yapacak.

13 Nisan Salı günü ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Kanun'a tabi kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları, elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek. Artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para, teminat olarak alınacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

Kurumlar Vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanacak. Düzenleme ile Tarımsal Kredi Borçları da yapılandırılacak.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Salı ve Çarşamba günü toplanacak. 2 gün boyunca ilgili kurumlardan bürokratların sunumları dinlenecek. Meclis Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Altkomisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun(KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan/uyamayan ya da KDK'nin istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcileri ile KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek olan kurum temsilcilerini dinleyecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da yapılacak.

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