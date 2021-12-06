Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Salgının hizmetler sektöründe olmak üzere iş gücünde kayıpları telafi edilmiştir. 2021 eylül ayı itibarıyla istihdam düzeyi salgının öncesindeki Şubat ayından mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle 1 milyon kişi daha fazladır.

İktisadi faaliyetteki toparlanmaya ek olarak istihdam teşviklerinin etkili şekilde uygulanması sürdürülecektir. Bunun yanı sıra dijitalleşme ve yeşil dönüşüme uyumun hızlandırılması kadınlar ve gençler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girişleri ve kalıcılıkları, girişimciliğin geliştirilmesinde yapısal adımlar atılacaktır.

"YÜZDE 12 GERİLEME BEKLENİYOR"

2022’de istihdamın 1 milyon 272 bin artması ve işsizlik oranını yüzde 12’ye gerilemesi beklenmektedir. 21.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen kasım ayı ihracatımız ile en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır. Yıllıklandırılmış ihracatımız 221 milyar dolar ile gerçekleşen cumhuriyet tarihi rekoru kırmıştır. İhracatı ithalatı karşılama oranında geçen yıla kıyasla yüzde 83.8’e yükselmiştir.

Enerji ithalatındaki yüzde 63’lük artışa rağmen bu başarının yakalanması önem arz etmektedir. Ocak-Kasım ayında ise bu oranın yüzde 68.3 seviyesine çıktığı gözlenmektedir. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla vermiştir. Salgın turizm gelirlerimizi etkilemiş olsa da. Yüksek büyüme oranlarını cari açıktaki iyileşme ile sağlıyor olmamız oldukça önemlidir.

"24 MİLYARA ULAŞMAYI BEKLİYORUZ"

2020 yılında 10 milyar dolara düşen seyahat geliri eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 17 milyar dolarlık OVP hedefinin üzerine çıkmıştır. Yıl sonunda 20 milyar doların üzerine çıkmasını hedeflemekteyiz. Turizm gelirlerinde 24 milyar liraya ulaşmayı bekliyoruz.

2020 yılında dünyada bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 10’un üzerindeyken ülkemizde yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum ülkemizin mali disiplindeki başarısını tesciller niteliktedir.

Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası olmaya devam edecektir. 2021 yılında da bir yandan vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüzde ihtiyaç duyulan tüm alanlara desteğimizi sürdürerek bütçe açığımızı yüzde 3.5’in altında tuttuk.

Bankacılık kesiminin sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.3 ile yasal oranın üzerindedir. Merkez Bankası’nın rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır.

2020 yılında dünyada bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 10’un üzerindeyken ülkemizde yüzde 3.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum ülkemizin mali disiplindeki başarısını tesciller niteliktedir. Kamu maliyesi Türkiye ekonomisinin en güçlü çipası olmaya devam edecektir. 2021 yılında da bir yandan vatandaşımıza, esnafımıza ve reel sektörümüzde ihtiyaç duyulan tüm alanlara desteğimizi sürdürerek bütçe açığımızı yüzde 3.5’in altında tuttuk. Bankacılık kesiminin sermaye yeterlilik oranı yüzde 17.3 ile yasal oranın üzerindedir. Merkez Bankası’nın rezervleri de son dönemde 35 milyar doların üzerinde bir artışla 126 milyar doları aşmıştır.

Bu doğrultuda ülkemizin ara malı ve enerji harcamalarını azaltan üretimi ve istihdamı artıran projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Bununla birlikte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın artması daha fazla üretilmesi konusunda yatırımlarımızı hızlı bir şekilde artırıyoruz. Bu gibi yatırımların hayata geçirilmesi ve daha fazla üreten Türkiye için faizlerin yatırım ortamı için uygun olması önem arz etmektedir.

AK Parti’nin Türkiye’ye sağladığı istikrarı refahı kalkınmayı sürdürülebilir kılacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi artık ekonomide de dünya 5’ten büyüktür diyoruz. Türkiye’de demokratik yapıyı kıldıysak güçlü bir kalkınma altyapısını oluşturduysak üretim ve istihdama dayalı topyekün bağımsız bir ekonomiyi ülkemize kazandıracağız.

Döviz kurlarındaki yükseliş bütçe giderlerinde artışa neden olurken bütçe gelirlerinde de olumlu ilerlemektedir. Bu etki sınırlı ve yönetilebilir bir düzeydedir. Tüm bu gelişmelere rağmen ekonomik büyümede sağladığımız başarı ve mali disiplindeki kararlılıkla yüzde 4.3’lük arış görmüşken OVP’de yüzde 3.5 ile revize ettiğimiz bu yılı bu oranın altında bir bütçe açığı ile kapatacağız.

Sayın başkan değerli milletvekilleri son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatlar genel düzeyinde artışlar yaşanmaktadır. Enflasyon konusunu da tek bir parametre yerine farklı dinamikleriyle açıklamak daha doğru olur. Salgının ektileri ve tedarik zincirlerindeki bozulmayla ele alınması gerekmektedir. Artan emtia enerji ve navlun fiyatlarıyla küresel bazda enflasyon olgusunun oluştuğu bir dönemden geçiyoruz.

Vatandaşlarımızı fiyat artışlarından korumak amacıyla doğal gazda maliyetin 4’te 3’ünü elektrikte yarısını biz üstleniyoruz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında küresel enerji fiyatlarındaki yüksek artışı en az şekilde vatandaşlarımıza yansıtıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çıktı artışını sağlayacak ve fiyatların sağlıklı oluşmasında katkı vereceğiz.

"VATANŞIMIZI ENFLASYONA KARŞI KORUYACAĞIZ"

Vatandaşlarımızı enflasyonun etkilerine karşı korumaya devam edeceğiz. İşçimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz, sağlık personelimiz, güvenlik güçlerimiz, esnafımız ve çiftçimiz dahil milletimizi enflasyon karşısında ezdirmeyecek politikaları kararlılıkla uygulayacağız.

Milletimiz için gece gündüz çalışan kadrolarımız olarak başımız dik alnımız ak şekilde ifade edebileceğimiz bir icraat geçmişimiz var. Reformlar ve sürdürülebilir büyümeyi merkeze aldığımız yatırımlarımızı göze alarak bugün süren ve yarın da devam edecek güçlü bir Türkiye haritamız var.

ÖNEMLİ 'TOGG' AÇIKLAMASI

Salgının etkileri ülkeler arası ticari gerilimleri göz önünde bulundurarak üretim, teknoloji, ticaret ve sağlık gibi önemli alanlara özellikle değiniyoruz. Geçen yıl başlatılan makine sektörü çağrısı kapsamında 20 projeye 2 milyar liralık destek kararı aldık. Aynı zamanda 84 milyonluk ortak hayali olan Türkiye’nin otomobili projesinde emin adımlarla devam ediliyor. 2.5 milyar liralık yatırım tamamlandı. Yıl sonunda bu rakamın 3.5 milyar lirayı bulması bekleniyor.

"AVRUPA BİRİNCİSİ KONUMUNDAYIZ"

Gururla ifade etmek isterim ki küresel inovasyon merkezinde 41’inci sıraya yükseldik. Yerli patent başvuru sayısı 20 yerli patent tescil başvurusu ise 30 kat yükseldi. Marka başvurularında ise 2011’yılından beri her yıl Avrupa birincisi konumundayız.

Ankara ve Bursa’dan sonra İzmir, Mersin ve Adana’daki model fabrikaları faaliyete geçirdik. 61 bini aşkın işletmeye 1 milyar 740 milyon lira kaynak aktardık. Yeşil mutabakata uyum kapsamında 90 projeye TÜBİTAK vasıtasıyla destek sağladık yeşil OSB çerçevesi taslağını hazırladık dönüşüm için altyapı projesi kapsamında Dünya Bankası’ndan 300 milyon dolarlık kaynak temin ettik.

Yapay zeka ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Kamu sistemlerini e-Devlet’e teslim ettik. 2.7 milyar liradan fazla giriş sağladık. Siber vatanda egemen olmak için siber güvenlik kümelenmesinde paydaşlara destek veriyoruz. Türkiye’nin uzaydaki 10 yıllık vizyon projelerinin yer aldığı milli uzay projelerini hayata geçirdik. Türksat 5A uydumuzu bu yıl içerisinde başarılı şekilde uzaya fırlattık. Savunma sanayimizi dışa bağımlılığını azaltarak TSK’nın ihtiyaçlarını yüzde 80’e varan oranlarla yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.