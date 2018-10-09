Meclis'te gerginliğe karşı polis etten duvar ördü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçtiğimiz hafta yaşanan tartışmanın Meclis'e taşınmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı

09 Ekim 2018, Salı 14:36 Son Güncelleme: 09 Ekim 2018, Salı 15:35
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Grup toplantıları öncesi İYİ Partililerle MHP’lilerin karşı karşıya gelmemesi için Meclis polisi yoğun çaba gösterdi.

İYİ Parti'nin grup toplantısını yaptığı salon ile MHP'nin toplantı salonunun aynı koridorda bulunması gerekçesiyle polis etten duvar örerek koridordaki kapıyı kilitledi.

İYİ Partililer diğer koridordan salona alındılar.



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