Meclis'te gerginlik! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında, CHP, MHP ve AK Parti'li milletvekilleri burun buruna geldi. İtişmeler nedeniyle birleşime bir süre ara verildi.

11 Aralık 2019, Çarşamba 13:31 Son Güncelleme:
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Meclis'te gerginlik! Vekiller birbirinin üzerine yürüdü

CHP’li vekillerin tank palet fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili sözlerine yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın konuşması sırasında AK Parti ile CHP sıraları arasında sataşmalar oldu. 

"Gel buradan bağır"

Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan’ın, “Gel buradan bağır, gel. Arkaya kaçıyor, bağırıyor, gel, önden bağır” sözlerine, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba “Ayıp” diyerek tepki gösterdi.  



10 dakika ara verildi

Tartışmaların büyümesi üzerine görüşmelere 10 dakika ara verilirken, AK PARTİ ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik arada da sürdü ve bazı vekiller birbirlerinin üzerine yürüdü. 


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