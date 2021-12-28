Ekonomi Meclis'te gündem: Kripto para! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yasa hazır' demişti

Meclis'te gündem: Kripto para! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yasa hazır' demişti

Ekonomi

Meclis'te gündem: Kripto para! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yasa hazır' demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kripto para yasasının hazır olduğunu açıklamasının ardından gözler Meclis’e çevrildi.

28 Aralık 2021, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre AK Parti Meclis Grubu yarın (çarşamba) sektör temsilcileriyle ‘kripto’ toplantısı düzenleyecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında yapılacak toplantıya, Ava Labs Türkiye İş Geliştirme Direktörü Dr. Aytunç Yıldızlı, Blockchain araştırmacısı Uğur Açıkgöz, Avukat Sima Baktaş ve ekonomist Kamile Uray ile Sait Arslan’ın katılacağı belirtiliyor. Sektörün görüş ve önerilerinin dinleneceği toplantının ardından teklife son şeklinin verilmesi planlanıyor. Teklifin önümüzdeki ay Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

KRİPTO PARAYA VERGİ

Yeni düzenleme ile Kripto Para piyasasına yönelik denetimlerin artırılması ve kripto para piyasasının vergilendirilmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan düzenleme ile sistemdeki suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Sektördeki şirketlerden sermaye şartı aranacağı da belirtiliyor. Ayrıca, şüpheli görülen para işlemleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun yetkilendirilmesi bekleniyor. Sistemdeki şirketlere alt yapı çalışmaları için zaman tanınması ve teminat gösterilmesi gibi koruyucu adımların olacağı da belirtiliyor. (Hürriyet)


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