Posta.com.tr / Batı Virjinya Valisi Jim Justice, Senatör Joe Manchin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını desteklemeyi reddetmesinin ardından Batı Virjinyalıları "fakir, okuma yazma bilmeyen ve sinirli" olarak nitelendiren şarkıcı ve oyuncu Bette Midler’a köpeğiyle ilginç bir mesaj verdi. 70 yaşındaki Cumhuriyetçi Vali, televizyonda da yayınlanan konuşmasında İngiliz bulldog cinsi köpeğinin poposunu kameralara gösterdi ve “Bette Midler ve oradaki herkese şunu söylüyor: Popomu öp” dedi.

Vali Justice, ABD’nin iki ekonomik kalkınma projesi de dahil olmak üzere, devletin başarılarını övmek için bir saatten fazla zaman harcadı.

Konuşmasında, “Kesinlikle çok fazla insan bizden şüphe etti. Batı Virginia'ya asla inanmadılar. Bizim hakkımızda dünyadaki her kötü fıkrayı anlattılar” dedi.

Delegeler Meclisi arasında milletvekilleri, Eyalet Yüksek Mahkemesi yargıçları, teşkilat başkanları ve basketbol takımı koçları da vardı.

Midler, Batı Virginia'yı sağlık, eğitim ve ekonomide en altta gösteren isimsiz bir kaynaktan eyaletlerin sıralamasını gösteren bir tweet atarak Vali Justice’a cevap verdi.

Delegeler Meclisi’nde Vali Justice’in ‘köpekli mesajı’ her ne kadar kahkahalara neden olsa da, bu hareketini kınayanlar da oldu.

Batı Virginia Demokrat Delegesi Shawn Fluharty, valinin hareketini ‘utanç verici’ olarak değerlendiren bir tweet attı.

Geçtiğimiz günlerde Batı Virjinya hakkında sansasyon yaratan tweet atan Bette Midler, gelen tepkilerin ardından Batı Virjinyalılardan özür dilemişti.

AP