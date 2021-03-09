Siyaset Meclis'te kabul edildi! Kadına şiddet komisyonu kuruluyor

Meclis'te kabul edildi! Kadına şiddet komisyonu kuruluyor

Siyaset

Meclis'te kabul edildi! Kadına şiddet komisyonu kuruluyor

TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

09 Mart 2021, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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TBMM'de "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyonun kurulacağını AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada duyurmuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.

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