Meclis'te kabul edildi! Kadına şiddet komisyonu kuruluyor
TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
09 Mart 2021, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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TBMM'de "Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyonun kurulacağını AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada duyurmuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda, "kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Meclis'te yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Kadınların şiddete maruz bırakılmasına müsaade edemeyiz" açıklaması yapmıştı.
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