TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda “kız verme” tartışması yaşandı. İYİ Partili Ayhan Altıntaş’ın “Adam bize mal satıyor ama kızını vermiyor, siz kızınızı niye vermezsiniz, adamı araştırırsınız, belki de öyle bir durum var” sözleri AK Parti milletvekillerinin yoğun itirazı ile karşılaştı.

İYİ Partili Altıntaş’ın sözleriyle başlayan tartışma Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

KIZINI VERMİYOR

“Ayhan Altıntaş (İYİ Parti Ankara): Türkiye’de altyapımız maalesef yetersiz. Oğlum Dubai’de yaşıyor, en düşük internet tarifesi saniyede 350 megabit. Burada hiç duymadık 350’yi, ben 35 diye aldım ama 35’i bulamıyorum çoğu zaman. Yabancı şirketler temsiliyet olmalı fakat yani biraz iğneyi de kendimize batıralım. Biz dünyada uygulamalarımızla tam demokratik bir ülke görünümü veriyor muyuz? Vermiyoruz. Yani adam bize mal satıyor ama kızını vermiyor. Biraz empati yapacak olursak siz kızınızı niye vermezsiniz, adamı araştırırsınız, sorup soruşturursunuz, belki de öyle bir durum var.

Ahmet Büyükgümüş (AK Parti Yalova): Çok cinsiyetçi bir yaklaşım oldu.

Altıntaş: Oğlunu vermiyor diyelim.

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman (AK Parti Hatay): Hocam buna müdahale etmek zorundayım. Gerçekten çok eril bir dil oldu.

Altıntaş: Kız kolay verilmiyor.

Başkan Yayman: Yok efendim, olur mu? Ben verilme meselesini de doğru bulmuyorum.

Başkan Yayman: Hocam bunu düzeltelim, yani bu, çok eril bir dil oldu.

Altıntaş: Kızını veya oğlunu diyelim, tamam. Öyle bir düzeltme yapalım.”

(Hürriyet)