Mecliste vekiller arasında kavga çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram TBMM'deki kavgayı şu sözlerle aktardı:

Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve Genel Kurul salonu karıştı.

Bugün Engin Özkoç’un bir basın toplantısı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında söylediklerine eleştirisi olmuştu Engin Özkoç’un. Genel Kurul’daki tartışma da Engin Özkoç’un bu sözleriyle ilgili olarak başladı.''

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