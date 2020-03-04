Türkiye Mecliste vekiller arasında kavga çıktı

Mecliste vekiller arasında kavga çıktı

Türkiye

Mecliste vekiller arasında kavga çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

04 Mart 2020, Çarşamba 17:25 Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram TBMM'deki kavgayı şu sözlerle aktardı:

Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve Genel Kurul salonu karıştı.

Bugün Engin Özkoç’un bir basın toplantısı olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında söylediklerine eleştirisi olmuştu Engin Özkoç’un. Genel Kurul’daki tartışma da Engin Özkoç’un bu sözleriyle ilgili olarak başladı.''

CNN Türk


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