TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin İdlib konusundaki önergesi görüşülürken CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilginç başkanlığında toplandı. Genel Kurulu'da CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç kürsüye çıktı. Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik arttı.

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte tartışma büyüdü ve arbede yaşandı. Arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya döndü. Bazı milletvekilleri arbede sırasında yere düştü, sandalyeler devrildi. Yaşananlar nedeniyle genel kurula ara verildi.

Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Gerginlik sona erdi

Uzun süren tartışmaların ardından Özkoç, CHP’li milletvekilleri tarafından salondan çıkarıldı. Verilen aradan sonra Genel Kurul, çalışmalarına devam etti.

Özkoç'un yerine Altay konuştu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Genel Kurul’da yer almaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Engin Altay konuştu. Altay, Suriye’de, İdlib’de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısına, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi. Meclis’te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis’in itibarına halel getireceğini ifade ederek, "Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dün başlattığı, bugün süren, aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul’un çalışmalarına devamı gereklidir" değerlendirmesinde bulundu.

AK Partili Zengin: Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay; ama eyleme dönüştürmek lazım" diye konuştu. Zengin, bazı şeylerin liderler arasında konuşulduğunu vurgulayarak, bir ülkenin Cumhurbaşkanına ahlaken, edeben, hukuken, anayasal olarak söylenecek şeyler olduğunu, bu sınırları geçmemek gerektiğini kaydetti.







