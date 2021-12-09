TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'na ilişkin CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Meclis'te yaşanan yumruklu kavgaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, 'Çok üzücü. TBMM'ye yakışmayan davranışlar. Bütün milletimizin tepki gösterdiği bir davranış. Bütün vekilleri hasssasiyete davet ediyorum.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop'un açıklamaları şöyle;

Başta İcra Komitesi olmak üzere bir çok hazırlık toplantısı vardı. İslami İşbirliği Teşkilatı'nın Parlamenter boyutu olarak 16. konferansını yapıyoruz. Türkiye dönem başkanlığını almış olacak. Burada 33 üye ülkeden katılım var. Bir çok parlamenter var, bazı ülkelerin Meclis başkanları burada. Yarınki toplantının açılışını inşallah Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasıyla teşrifleriyle yapacağız.









Çok daha geniş bir zeminde yürüyor parlamenter diplomasi. Soft diplomasi diyebiliriz. Daha geniş bir zeminde yürüyor.

Sadece ülkelerdeki hükümetlerden olan partiler yok parlamenter diplomaside, muhalefetteki temsilciler de var. Farklı siyasi partilerden de var. Daha kolay, sınırları geniş olan tartışma ortamı oluyor. Çok yeni, uçuk kaçık denilen fikirlerin bile ortaya atılma ihtimali var. İki kutuplu dünya vardı, herkes kutubunu seçmişken... Şimdi bloklar ortadan kalktı. Olayların akışı da dünyada hızlanmış durumda. Artık belirli bir ülke ile beraber olmak da problemli hale geldi. Olaylara göre tavır geliştirme durumuna geldi. Böyle bir dönemde yeni gelişmelerin her birini yeniden değerlendirme mecburiyetimiz var. Son zamanlarda atılan adımlarla ilgili söylüyorum, daha çok müşterek hedeflere odaklanan bir yaklaşım var.

MECLİS'TE YUMRUKLU KAVGA

Çok üzücü. Üzüntü duyuyorum. İnsanların konuşarak, konuşmanın bir türlü yöntemi var. Fizik gücü kullanmak mümkün değil. Bu çok yanlış bir şey. Benim yönettiğim oturumda da yaşanan nahoş bir olay var, milletimizin tepki gösterdiği bir davranış. Tansiyon olabilir ama sözler ve genel ahlak kurallarına uygun şekilde ifade etmek, jestler, mimikleri de genel terbiye kuralları içinde yapmak lazım. Hele Meclisimize hiç yakışmayan davranışlar. Bütün vekillere TBMM'nin karakterine uygun davranma konusunda hassasiyete davet ediyorum.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Bütçeden sonra yarım kalan bir kanun görüşmesi vardı, ona devam edilebilir. Genelde bütçe görüşmelerinden sonra kısa süre Meclis'e ara verme dönemi olur. Anayasa konusundaki süreç Meclis'e teklif verilmesi noktasına gelmiş değil henüz. 2011-2013 yılları arasında Meclis'te uzlaşma komisyonu kurulmuştu, ben orada görev yapmıştım. Orada çok mesafeler alındı. Somut, herkesin anlayabileceği metinler üzerinden tartışılması lazım. Yoksa daha önce yaşananları dikkate almadan her sefer baştan başlayan çalışmalarla yeni bir anayasa çalışması yürütmek mümkün değil.



