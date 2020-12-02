Futbol Mecnun Otyakmaz: VAR'dakiler kahve almaya gittikleri için ofsaytı tespit edemediler herhalde
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Mecnun Otyakmaz: VAR'dakiler kahve almaya gittikleri için ofsaytı tespit edemediler herhalde

Futbol

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, kulübün resmi sitesinden açıklamalar yaptı. Son dönemde hakemden çok şikayet eden teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Mecnun Otyakmaz, aleyhlerinde yapılan hakem hatalarına değindi. VAR'ın verimsiz kullanıldığını söyleyen Otyakmaz, bazı kararların şüphe uyandırdığını söyledi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 11:11 Son Güncelleme:
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Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Maçlarımızda maçın sonucuna etki eden önemli hakem hataları oluyor. Bu da Türk futbolu ve bizim adımıza üzüntü verici bir şey. Bu işin sorumluluğunda olan Rıza Çalımbay hocamız da yayıncı kuruluşun sistemine göre maçtan önce ve sonra açıklamada bulunuyor. Burada hocamızın ne söylediğine bakmamız lazım. Hocam hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Akşam bütün futbolseverler bakıyor ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapılıyor olması gerçeğini değiştirmiyor.

1 yıl boyunca karşılıklı hatalar aşağı yukarı birbirini telafi eder dolayısıyla çok adaletsiz ortam oluşmaz diye düşünüyorsunuz ama VAR sisteminde böyle bir opsiyonunuz yok. VAR sistemi net bir şekilde bu olayların gerçek sonucunu size veriyor. Buna rağmen hata olduğu zaman insanın keyfi kaçıyor. Büyük paralar ödeyerek kurduğumuz VAR sistemi, yine gelip bizi vuruyor. Hem parasını veriyoruz hem mağduru oluyoruz.

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Federasyona huzurlu bir ortam sağlamak bizim görevimiz. Hakemlerimiz ve federasyonumuz huzurlu bir ortamda çalışsınlar ki daha adaletli olsunlar. Biz bu ortamı sağlamaya çalıştıkça her maçta hata ile karşılaşıyoruz. Göztepe maçında yediğimiz golden önceki ofsaytın tespit edilememesini ne ben ne teknik heyet ne de taraftarımız anlıyor.

Kendi ipimizi çeken VAR sistemine de para ödemek istemiyoruz. Bizim maçlarımıza gelecek VAR’ın başındaki hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor. İnsan şüpheye düşüyor. O ofsaytı nasıl tespit edemiyorsun? Kahve almaya falan mı gidiyorlar, ekranın başını mı bırakıyorlar anlayamıyorum. Hakem hatalarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyoruz. İnşallah bir daha konuşmaya gerek duyduğumuz bir ortam oluşmaz. Kendi işimize gücümüzü bakarız.

Hakemlerin içinde sanki bir hiyerarşi var. Her hakemin pozisyonuna her VAR hakemi sanki müdahale edemiyor gibi bir izlenim veriyorlar bize. Hakemlerin protokolü uygulamada istikrarlı olmadığını görüyoruz.

Son oynadığımız Göztepe maçında 29 saniye önce bir ofsayt pozisyonu var ve bu VAR’ın matematiksel olarak tespit ettiği bir şey. VAR’ın başındaki hakem eğer bu çizgiyi çekmiyorsa burada bir problem var demektir. VAR’ın uygulamasını yanlış anlamış demek ya da dilim varmıyor. Artık herkes kendine çeki düzen vermeli. İşini hakkıyla yapmalı diye düşünüyorum

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