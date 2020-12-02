Mecnun Otyakmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Maçlarımızda maçın sonucuna etki eden önemli hakem hataları oluyor. Bu da Türk futbolu ve bizim adımıza üzüntü verici bir şey. Bu işin sorumluluğunda olan Rıza Çalımbay hocamız da yayıncı kuruluşun sistemine göre maçtan önce ve sonra açıklamada bulunuyor. Burada hocamızın ne söylediğine bakmamız lazım. Hocam hakem hatalarından bahsediyor. Bu hakem hataları yanlış mı? Akşam bütün futbolseverler bakıyor ki hocamızın söylediği pozisyonlar doğru. Her maçtan sonra çok fazla şikayet ediyormuş gibi bir ortam oluşması bu hataların bize yapılıyor olması gerçeğini değiştirmiyor.