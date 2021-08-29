Medinilla ve Magnifica adlarıyla da bilinen Medine gülü çiçeği, doğru bakımı yapıldığında uzun süre yaşar. Peki, Medine gülü çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Medine gülü çiçeği hikayesi nedir? Medine gülü çiçeği hakkında bilinienler...

MEDİNE GÜLÜ ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Medinilla, aydınlığı sever fakat direk gün ışığından uzak tutulmalıdır. Havadar, nemli ve sıcak ortamları sever. Medine gülü, toprağı kurumaya döndükçe hafif nemli kalacak şekilde sürekli sulanmalıdır. Saksı tabağında su bırakılmaması önemlidir. Yine bol bol spreyle yapraklarına su fısfısı yapılması önerilir. Ayrıca yapraklarını sık sık ıslak bezle silip temizleyebilirsiniz. Yaprak sağlığını korumak bu bitkinin yetiştirilmesindeki püf noktalarındandır.

Medine gülü çiçeğinin, yer seçiminde tıpkı Orkide çiçekleri gibi havadar yerleri tercih etmelisiniz. Kışın 15-20 derece ortam sıcaklığında bakılmalıdır. Medine gülü bitkisi, şubat-mart aylarında tomurcuklanmaya başlayacaktır. İlkbahardan sonbahara kadar bol bol çiçek açar. Çiçeklenebilmesi için kış boyunca hafif su sıkıntısı çekmesi gerekebilir.

Medine gülü çiçeğinin toprağı geçirgen ve yumuşak olmalıdır. Saksı büyüklüğü ve ağırlığı çiçeği taşıyabilecek durumda olmalıdır.

MEDİNE GÜLÜ ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaprakları kalın ve üzeri çizgili olup yaprak rengi koyu yeşildir.

Çiçekleri üzüm salkımını andırır biçiminde, sarkan formda, pembe renklidir.

Yıl boyunca çok aydınlık fakat doğrudan güneş almayan sıcak ve nemli yer ister.

Kış aylarında daha serin bir yere alınmalıdır. (16-20 ºC)

Sıcak havalarda yapraklarına su püskürtülmesi yapılmalıdır.

Toprak devamlı nemli tutulmalıdır. Kışın ise su ihtiyacı biraz daha azaltılmalıdır.

Üretilmesi tohum ve çelikle yapılır.

MEDİNE GÜLÜ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



