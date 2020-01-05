TRT Spor'un haberine göre Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı devre arası kamp kadrosuna almadı. Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in yanına gelip elini öperek buzları eriten Arda için sarı kırmızılı takıma geri dönüş yolu açılmıştı. Maçın ardından Fatih Terim de yaptığı açıklamada, "Bu Arda her zaman gönüllere girer" diyerek geri dönüşün sinyallerini vermişti.

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bir kez daha konuşan Terim, "Burada futbolu bırakmayı hak edecek biri varsa o da Arda'dır" diyerek iddiaları iyice güçlendirmişti.

Cengiz'den veto geldi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den ise konuyla ilgili flaş bir açıklama gelmişti. Cengiz, Arda'nın gündemlerinde olmadığını belirterek bir nevi transferi veto etmişti.



