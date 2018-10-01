Medipol Başakşehir evinde Malatyaspor'la berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleden istediği skoru alamadı ve Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Bu maç sonrası ligde Medipol Başakşehir 14 puanla 3. sırada bulunurken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 11 puanla 7. sırada yer alıyor.
Medipol Başakşehir 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi
71.DK: Başakşehir Visca'yla eşitliği sağlıyor
İlk yarı sona erdi
32.DK: Malatyaspor Khalid Boutaib'le Medipol Başakşehir karşısında öne geçiyor.
1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
MAÇ BİLGİLERİ
Kanal: beIN SPORTS HD1
Saat: 20:00
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Manuel da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Emmanuel Adebayor
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Adem Büyük, Khalid Boutaib
Teknik Direktör: Erol Bulut