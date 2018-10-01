Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Bu maç sonrası ligde Medipol Başakşehir 14 puanla 3. sırada bulunurken, Evkur Yeni Malatyaspor ise 11 puanla 7. sırada yer alıyor.

Medipol Başakşehir 1 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi

71.DK: Başakşehir Visca'yla eşitliği sağlıyor

İlk yarı sona erdi

32.DK: Malatyaspor Khalid Boutaib'le Medipol Başakşehir karşısında öne geçiyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

MAÇ BİLGİLERİ

Kanal: beIN SPORTS HD1

Saat: 20:00

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Manuel da Costa, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro, Kerim Frei, Emmanuel Adebayor

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Issam Chebake, Arturo Mina, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Danijel Aleksic, Guilherme Marques, Adem Büyük, Khalid Boutaib

Teknik Direktör: Erol Bulut



