Medipol Başakşehir ile Trabzonspor berabere kaldı Süper Lig'in 9'uncu haftasında Medipol Başakşehir evinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Başakşehir’in gollerini 67’nci dakikada penaltıdan Visca ve 78’inci dakikada Skrtel kaydederken, Trabzonspor’un golleri 61’inci dakikada Sturridge ve 90+6’da Sörloth’tan geldi