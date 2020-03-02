Medipol Başakşehir liderliğini sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Maçın 2. dakikasında konuk ekip gole yaklaştı. Maxim, sağ kanattan bindiren Oğuz Ceylan'ın önüne pasını attı. Bu oyuncunun altıpas önüne yerden çevirdiği topa Twumasi gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü, sonrasında savunma topu uzaklaştırdı. 12. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Visca, ceza sahası içine hareketlenen Crivelli'nin önüne yerden pasını attı. Fransız oyuncu, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Günay Güvenç, ayaklarıyla golü önledi.

34. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Oğuz Ceylan, sağ taraftan Medipol Başakşehir ceza sahasına girdi. Oğuz'un dar açıdan sert şutunda, kaleci Mert Günok'tan seken topu Skrtel uzaklaştırdı.

45. dakikada Medipol Başakşehir, sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Visca'nın ceza sahasına ortasında kaleci Günay Güvenç'in boşa çıktığı pozisyonda Skrtel topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Mahmut altıpas önünde kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Gaziantep FK ceza sahası içinde topla buluşan Visca, sol çaprazda açısını düzeltip şutunu attı. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Clichy'nin pasında sol tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Demba Ba, meşin yuvarlağı geriden gelen Clichy'ye çıkardı. Fransız oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

57. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Maxim, sol kanattan ceza sahasına giren Twumasi'nin önüne pasını attı. Bu oyuncunun sağ ayak içiyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

63. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci golünü attı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan topu düzelttikten sonra ayak içiyle sert vurdu. Meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-0

72. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Maxim, uygun pozisyondaki Kenan Özer'e pasını attı. Kenan'ın ayak içiyle düzgün şutunda top ağlarla buluştu: 2-1

73. dakikada Demba Ba ile paslaşan Visca ceza sahasına girdi. Visca sağ çaprazdan dar açıdan çok sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

76. dakikada Medipol Başakşehir farkı yeniden 2'ye yükseltti. Kaleci Mert'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Crivelli topla buluştu. Fransız oyuncu, ceza sahası içine girdikten sonra rakibinden kurtulup, Aleksic'e pasını attı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay'dan dönen topu, Demba Ba ağlara gönderdi: 3-1

Mücadele, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA



